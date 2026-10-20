Kabut Asap Karhutla Tak Hanya Ganggu Pernapasan, Risiko Serangan Jantung Juga Mengintai

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam jangka panjang dapat menimbulkan dampak kesehatan serius. Selain memicu gangguan pernapasan, paparan asap juga berpotensi meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, seperti serangan jantung dan stroke.

Epidemiolog yang juga Ketua DPP LDII Dicky Budiman mengatakan asap karhutla mengandung partikel halus PM2,5, karbon monoksida, serta berbagai gas iritan yang dapat masuk ke saluran pernapasan dan memicu peradangan.

"Asap karhutla mengandung partikel halus PM2,5, karbon monoksida, serta sejumlah gas iritan yang dapat masuk ke saluran pernapasan dan memicu peradangan," ujar Dicky, Selasa (20/10).

Menurut Dicky, dampak paparan asap dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), batuk berkepanjangan, bronkitis, hingga kekambuhan asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Dalam kondisi tertentu, paparan tersebut juga dapat menyebabkan penurunan fungsi paru.

Dampaknya tidak berhenti pada sistem pernapasan. Partikel halus yang masuk ke tubuh dapat memicu peradangan dan memengaruhi sistem jantung serta pembuluh darah.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, dan gangguan irama jantung. Kabut asap juga dapat menyebabkan iritasi mata, kulit, dan tenggorokan, termasuk konjungtivitis atau peradangan pada selaput bening mata.

Dicky menegaskan kelompok rentan perlu mendapat perhatian khusus selama periode karhutla. Kelompok tersebut meliputi bayi, anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta orang dengan penyakit kronis.

Pada ibu hamil, paparan asap dalam jangka panjang dikaitkan dengan peningkatan risiko berat badan lahir rendah dan kelahiran prematur. Sementara itu, paparan berulang pada anak-anak berpotensi mengganggu perkembangan paru dan meningkatkan risiko masalah kesehatan kronis di kemudian hari.