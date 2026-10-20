SD dan SMP di Surabaya Diimbau Kunjungi Destinasi Lokal untuk KTS

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau SD dan SMP mengunjungi destinasi wisata edukasi dan ruang publik dalam kota untuk outing class atau Kegiatan Tengah Semester (KTS).

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Febrina Kusumawati mengatakan kawasan dalam kota mempunyai beragam destinasi sebagai sarana pembelajaran di luar sekolah.

"Memang ada kurikulum namanya outing class atau KTS. Kami mengimbau bahwa di Surabaya ini tidak kurang tempat untuk explore," ujar Febri dalam keterangan persnya, Selasa (20/10).

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Para siswa tidak harus melakukan pembelajaran di luar kelas dengan mengunjungi daerah lain. Sebab, secara kontekstual lokasi di Surabaya masih memadai.

"Silakan kalau misalkan memang mau outing class atau KTS, kami punya beberapa ruang publik di Surabaya. Ada Kota Lama bisa untuk menjadi area belajar anak," ujarnya.

Nantinya, Pemkot Surabaya bakal mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar bisa menyiapkan tempat supaya kegiatan bisa berjalan maksimal.

“Ada tempat-tempat tertentu yang mungkin kita kolaborasi dengan teman-teman Dinas Pertanian (DKPP) dan Dinas Pariwisata (Disbudporapar). Itu ada beberapa tempat," katanya.

Sejumlah destinasi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan KTS, yakni kawasan Kota Lama Surabaya, Kebun Raya Mangrove, hingga Hutan Kota Jeruk di Lakarsantri.