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Karhutla Arjuno-Welirang Belum Padam, Titik Kebakaran Berjarak 3 Km dari Permukiman

Selasa, 20 Oktober 2026 – 16:10 WIB
Karhutla Arjuno-Welirang Belum Padam, Titik Kebakaran Berjarak 3 Km dari Permukiman - JPNN.com Jatim
Karhutla yang melanda di kawasan Gunung Arjuno-Welirang, Selasa (20/10). Foto: Dok. BPBD Jatim

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Arjuno-Welirang, Jawa Timur, masih berlangsung hingga Selasa (20/10). Kebakaran yang dilaporkan terjadi sejak Jumat (16/10) itu menyisakan titik api di kawasan Gunung Ringgit, Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

Ketua Tim Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Jawa Timur Muhammad Amrul mengatakan, titik api saat ini berjarak sekitar 2–3 kilometer dari permukiman warga. Meski demikian, aktivitas masyarakat setempat dilaporkan belum terdampak secara langsung.

"Jarak titik api dari permukiman warga sekitar 2–3 km dan aktivitas masyarakat sekitar tidak terdampak secara langsung," kata Amrul saat dikonfirmasi, Selasa (20/10).

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Menurut Amrul, titik api masih terpantau di kawasan Arjuno-Welirang berdasarkan pemantauan radar Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi). Petugas terus memantau kondisi di lapangan untuk mengetahui pergerakan api dan menentukan langkah penanganan.

"Berdasarkan pantauan dari radar Sipongi saat ini di wilayah Arjuna - Welirang masih terdapat titik api," ujarnya.

Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Petugas juga masih mendata luas kawasan hutan dan lahan yang terdampak kebakaran.

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"Penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan," ucap Amrul.

Dia memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sementara itu, data mengenai total luas area yang terbakar belum dapat dipastikan karena masih dalam proses pendataan.

Karhutla di Gunung Arjuno-Welirang masih berlangsung hingga 20 Oktober. Titik api berjarak 2–3 kilometer dari permukiman dan pendakian ditutup sementara.
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TAGS   Jawa Timur Gunung Arjuno-Welirang BPBD Jatim karhutla

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