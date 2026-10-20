Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya Diluncurkan Dalam Waktu Dekat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bakal meluncurkan Trans Jatim Koridor 2 wilayah Malang Raya, Jumat (30/10). Mereka telah menyiapkan rute yang akan dilewati.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur Nyono menyebut persiapan operasional Trans Jatim sudah hampir 100 persen, dan tidak ada kendala untuk diluncurkan.

“Mohon doanya 30 Oktober pukul 14.00 WIB Ibu (Gubernur Jawa Timur) launching (Trans Jatim Koridor 2) di Pendopo Kabupaten Malang Kepanjen,” kata Nyono kepada wartawan, Selasa (20/10).

Nantinya, Trans Jatim Koridor 2 tidak akan melintas di Terminal Arjosari Malang. Setelah adanya kesepakatan dengan 20 paguyuban angkutan umum untuk menjaga transportasi lokal.

Nyono menyebut transportasi lokal akan difungsikan sebagai angkutan feeder, yang bertugas untuk mengantar penumpang dari halter Trans Jatim menuju ke Terminal Arjosari

"Kami pastikan tidak melalui Terminal Arjosari. Kami ingin nanti ada feeder dari paguyuban ini yang mengantar penumpang dari halte Trans Jatim koridor 2 ini menuju ke Arjosari," ujarnya.

Di sisi lain, para pengemudi paguyuban transportasi lokasi sudah menyatakan sanggup untuk menjadi feeder, mulai dari aspek armada maupun kelayakan operasionalnya.

"Mereka siap, nanti secara bertahap ya, secara bertahap. Kami ingin feeder-nya secara bertahap juga dipenuhi oleh teman-teman paguyuban," ucapnya.