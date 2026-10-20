Stok BBM Jatim Diklaim Aman, Emil Dardak Ungkap Penyebab Antrean di SPBU

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah setempat dalam kondisi aman. Meski demikian, Pertamina mempercepat distribusi untuk mengurai antrean yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Emil menyebut berdasarkan pemantauan pada 19 Oktober 2026, stok BBM di Jawa Timur tercatat mencapai 60.000 kiloliter. Jumlah tersebut setara dengan kebutuhan selama enam hari.

"Saat ini secara faktual, stok yang tersedia per tanggal 19 Oktober adalah 60.000 kiloliter, setara dengan kebutuhan enam hari," ucap Emil saat mengunjungi Pertamina Integrated Terminal Surabaya, Senin (19/10) petang.

Dia menjelaskan stok tersebut akan bertambah seiring kedatangan kapal pengangkut Solar, Pertalite, serta pasokan fatty acid methyl ester (FAME). FAME merupakan komponen nabati yang digunakan dalam campuran bahan bakar biodiesel, termasuk Biosolar.

Khusus Biosolar, Emil menyebut stok diproyeksikan meningkat dari 60.000 kiloliter menjadi 80.000 kiloliter pada 20 Oktober 2026. Tambahan pasokan tersebut diperkirakan membuat ketahanan stok meningkat dari enam menjadi delapan hari.

"Nah, dengan tambahan itu maka stok biosolar, khusus biosolar, dari 60.000 kiloliter naik menjadi 80.000 kiloliter per tanggal 20 Oktober. Artinya, per besok pagi atau nanti tengah malam, itu kapasitasnya menjadi delapan hari," ujar Emil.

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Menanggapi laporan kekosongan BBM di sejumlah daerah, seperti Malang Raya, Bondowoso, dan Banyuwangi, Emil menegaskan kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan kelangkaan yang terjadi di seluruh Jawa Timur.

Menurut dia, kekosongan stok di SPBU tertentu dapat dipengaruhi ketidaksesuaian antara pola konsumsi masyarakat dan waktu kedatangan pasokan. Kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan kehabisan BBM juga dinilai dapat mendorong pembelian berulang.