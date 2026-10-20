Karhutla di Jatim Capai 7.363 Hektare, Emil Dardak Ungkap Kawasan Paling Terdampak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengungkapkan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah setempat mencapai 7.363,30 hektare pada periode Agustus hingga September.

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, kebakaran tersebut tersebar di tiga wilayah pengelolaan kawasan dengan luasan terbesar terjadi di kawasan konservasi.

Emil menjelaskan kawasan konservasi mencatatkan luasan kebakaran 5.814,90 hektare atau sekitar 79 persen dari total karhutla. Area tersebut meliputi empat taman nasional dan wilayah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur.

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Taman Nasional (TN) Baluran menjadi kawasan konservasi yang paling terdampak, dengan luas area terbakar mencapai 2.970,05 hektare.

Menurut Emil, penanganan karhutla di kawasan konservasi menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui instansi terkait di bawah Kementerian Kehutanan.

Selain kawasan konservasi, kebakaran juga terjadi di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dikelola Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. Luas area terbakar di wilayah tersebut mencapai 1.031,95 hektare atau sekitar 14 persen dari total karhutla.

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Emil menyebut kawasan yang berbatasan langsung dengan lahan masyarakat memiliki potensi gesekan sosial yang perlu diantisipasi.

"Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan memang kebakaran ini juga terjadi di dua wilayah lain, yaitu wilayah Perhutani dan juga wilayah Taman Nasional. Nah, di dua wilayah ini kita berkoordinasi dengan instansi yang berwenang di masing-masing lokasi, yaitu Taman Nasional di Kementerian Kehutanan, Baluran, dan juga Perhutani," ujar Emil seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Senin (19/10).