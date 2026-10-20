Telkom University Kembangkan DeepRuminansia, Pemilik Domba Bisa Pantau Ternak dari Jauh

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Tim peneliti Telkom University Surabaya mengembangkan DeepRuminansia-v1, sistem manajemen data peternakan berbasis Software as a Service (SaaS) yang memungkinkan pemilik domba memantau kondisi ternaknya secara daring.

Teknologi tersebut dikembangkan melalui kolaborasi dengan TernakPark Wonosalam, Jombang, untuk mendukung transparansi pengelolaan ternak sekaligus mendorong digitalisasi peternakan rakyat.

Proyek bertajuk DeepRuminansia-v1: Manajemen Data Peternakan Berbasis SaaS untuk Ketahanan Pangan Sektor Daging Potong Ruminansia itu mendapat dukungan pendanaan melalui program Hiliriset Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek).

Principal Investigator atau Ketua Peneliti DeepRuminansia-v1, Mochamad Nizar Palefi Ma’ady, S.Kom., M.Kom., M.IM., mengatakan pengembangan sistem ini berangkat dari kebutuhan masyarakat perkotaan yang ingin memiliki ternak, tetapi terkendala lahan dan waktu untuk merawatnya.

"Program farm from home yang ditawarkan TernakPark Wonosalam ini, masyarakat dapat membeli atau menitipkan domba untuk dipelihara secara profesional oleh pengelola peternakan," kata Nizar dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10).

Dia menjelaskan DeepRuminansia-v1 memungkinkan pemilik memperoleh informasi perkembangan ternak tanpa harus datang langsung ke kandang. Data yang tersaji secara digital juga membantu meningkatkan keterbukaan informasi antara pengelola peternakan dan pemilik ternak.

"Website pemantauan tersebut saat ini telah selesai dikembangkan dan digunakan untuk mendukung operasional mitra melalui laman myternakpark.id," jelasnya.

Menurutnya, meski sudah digunakan, tim peneliti masih melakukan pengembangan secara berkala, terutama pada performa basis data, penambahan fitur, dan penguatan keamanan sistem.