WorldSkills Shanghai 2026 Jadi Ajang Penguatan Pendidikan Kejuruan Global

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Presiden WorldSkills International Francis Hourant menyebut Kompetisi WorldSkills ke-48 di Shanghai, Tiongkok, sebagai edisi terbaik yang pernah diselenggarakan. Ajang yang diikuti 1.385 peserta dari 68 negara itu dinilai mampu memperkuat pendidikan kejuruan sekaligus mendorong kerja sama keterampilan di tingkat global.

Kompetisi bertema Kuasai Keterampilan, Ubah Masa Depan Anda tersebut mendapat apresiasi dari perwakilan organisasi internasional, pakar pendidikan kejuruan, dan tamu undangan. Mereka menilai penyelenggaraan WorldSkills Shanghai 2026 menunjukkan pentingnya pendidikan dan pelatihan kejuruan dalam menghadapi kebutuhan industri masa depan.

"Saya berharap pengalaman Tiongkok dalam menyelenggarakan kompetisi tersebut dapat menjadi referensi bagi negara lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan dan mendorong lebih banyak anak muda menekuni profesi berbasis keterampilan," kata Francis dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10).

Dia menjelaskan WorldSkills Shanghai 2026 menghadirkan model inovatif satu kompetisi, dua platform. Sejumlah agenda pendukung turut digelar, di antaranya Konferensi WorldSkills 2026, WorldSkills Shanghai 2026 Expo, dan program Satu Sekolah Satu Anggota.

"Dalam konferensi tersebut, para peserta membahas berbagai tantangan pengembangan keterampilan, termasuk dampak kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) terhadap pasar tenaga kerja," jelasnya.

WorldSkills Shanghai 2026 Expo menjadi ajang pertukaran pengetahuan mengenai keterampilan tradisional dan modern. Pengunjung dari berbagai negara menyaksikan demonstrasi restorasi buku kuno Tiongkok, teknik konstruksi tradisional dengan sambungan purus dan lubang, pembuatan porselen, hingga teknologi sepeda motor.

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Sukarelawan mahasiswa internasional asal Laos Aphaiboun Luibouathong menilai keterampilan mampu menjembatani hubungan antarmasyarakat dari berbagai negara.

“Keterampilan tidak mengenal batas. Keterampilan tidak hanya menerangi masa depan individu, tetapi juga membangun jembatan persahabatan antarbangsa,” ujarnya.