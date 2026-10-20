Karhutla Masih Meluas di Jatim, Kebakaran Bromo Hanguskan 75,37 Hektare

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah kawasan gunung dan pegunungan Jawa Timur masih berlangsung hingga Senin (19/10). Api terpantau di kawasan Gunung Bromo, Gunung Sigiran, Gunung Ringgit di kawasan Arjuno-Welirang, hingga pegunungan di Situbondo.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur Satriyo Nurseno mengatakan kebakaran di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo telah menghanguskan lahan seluas 75,37 hektare.

Kebakaran yang bermula dari Bukit Kembang pada Kamis (15/10) itu masih menyisakan kepulan asap dan kobaran api. Petugas gabungan kini berfokus mengendalikan titik api agar tidak semakin meluas akibat embusan angin kencang.

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"Kondisi saat ini masih terdapat kepulan asap dan api cukup besar. Kendala utama di lapangan adalah kondisi angin yang cukup kencang, sehingga api cepat meluas. Tim gabungan akan terus melanjutkan upaya pemadaman di kawasan Bromo," kata Satriyo.

Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) tersebut sebelumnya juga menewaskan empat personel petugas gabungan dan menyebabkan dua orang lainnya mengalami luka berat.

"Luasan wilayah yang terbakar 75,37 hektare," ucapnya.

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Selain Bromo, karhutla juga melanda kawasan Gunung Sigiran, Kabupaten Mojokerto. Titik api yang muncul di atas kawasan Surga Cendono sejak pekan lalu masih terpantau.

Menurut Satriyo, medan pegunungan yang curam dan ekstrem menyulitkan petugas menjangkau pusat kebakaran. Karena itu, upaya penanganan dilakukan dengan memadamkan api di area yang bisa diakses sekaligus mencegah rambatan ke wilayah lain.