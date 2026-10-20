Pemkot Surabaya Bina Pelaku Kekerasan Anak Down Syndrome 6 Bulan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan memberikan pembinaan kepada anak yang ditetapkan sebagai pelaku kekerasan hingga menyebabkan bocah down syndrome meninggal dunia.

Polisi bersama sejumlah pihak terkait telah menetapkan hukuman bagi pelaku kekerasan di kawasan Rungkut, Surabaya, yakni pembinaan enam bulan di Rumah Perubahan.

Selain itu, ada satu anak lainnya yang masih berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut. Pihak keluarga memutuskan untuk meletakkannya ke pondok pesantren.

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Kepala UPTD PPA DP3APPKB Surabaya Lingga Mahawan mengatakan pihaknya telah menerima keputusan hukuman yang sudah ditetapkan kepada pelaku perundungan itu.

“Kami akan memfasilitasi anak tersebut untuk mendapatkan pembinaan secara mental, spiritual, maupun kelangsungan sekolahnya,” kata Lingga di Mapolrestabes Surabaya, Selasa (20/10).

Lingga menyebut anak berhadapan dengan hukum itu bakal menjalani pembinaan selama enam bulan. Lalu, petugas akan melakukan evaluasi selama berada di Rumah Perubahan.

Selanjutnya, Pemkot Surabaya akan membahas lagi perkembangan yang dialami oleh anak tersebut. Kemudian baru diputuskan langkah berikutnya terkait hukumannya.

“Evaluasi secara berkala apakah anak tersebut bisa dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat atau memang harus dievaluasi lagi, untuk kami lakukan langkah kembali,” jelasnya.