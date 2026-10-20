Pelaku Kekerasan Tewasnya Anak Down Syndrome di Surabaya Diperiksa Kejiwaannya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pdielaku perundungan hingga menyebabkan bocah dengan down syndrome berinisial Z (10) di Rungkut, Surabaya, menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur.

Kepala DP3APPKB Surabaya Ida Widayati mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian, agar terduga pelaku yang masih di bawah umur ditangani secara prosedur.

“Saat ini, anak tersebut menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Menur untuk pemeriksaan dan pendalaman kondisi psikologisnya," kata Ida dalam keterangan persnya, Senin (19/10).

Ida menyebut hasil dari pemeriksaan dan observasi kejiwaan para terduga pelaku itu, akan dijadikan sebagai rujukan utama dalam menentukan langkah penanganan hukum selanjutnya.

"Nantinya, langkah penanganan selanjutnya akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan rekomendasi tenaga profesional," ujarnya.

Selain itu, pemeriksaan kedua terduga pelaku tersebut merupakan prosedur wajib untuk memastikan hak dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum terpenuhi.

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"Sudah kami dampingi dua-duanya. Keluarga korban membutuhkan pendampingan, begitu juga keluarga anak yang diduga terlibat karena mereka juga masih anak-anak," jelasnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk memberikan edukasi, agar peristiwa serupa tidak terjadi kembali di masa mendatang.