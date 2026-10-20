Listrik di Surabaya Pusat Sempat Padam, PLN Sebut Ada Gangguan Jaringan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Beberapa titik Surabaya pusat sempat mengalami pemadaman listrik, Senin (19/10). PLN beralasan sempat ada gangguan pada jaringan kelistrikan beberapa saat.

Diketahui, pemadaman di sejumlah kawasan di Surabaya tersebut terjadi, sekitar pukul 18.00 sampai 18.30 WIB. Hal tersebut memunculkan kebingungan masyarakat.

Beberapa jalan di Surabaya pusat yang mengalami pemadaman listrik itu adalah BKR Pelajar, Kusuma Bangsa, Wali Kota Mustajab, Gubeng Pojok, Jalan Pandan, hingga Pemuda.

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Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Jawa Timur Dana Puspita Sari mengatakan pihaknya menyampaikan permintaan maaf atas padamnya listrik di sejumlah titik Surabaya.

“PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat,” kata Dana melalui rilisan persnya.

Dana menyebut ada gangguan jaringan kelistrikan yang mengakibatkan pemadaman. Namun, dia masih belum mengetahui secara detail penyebab pastinya.

“Pemadaman tersebut terjadi akibat gangguan pada jaringan kelistrikan, sementara penyebab pastinya masih dalam proses penelusuran lebih lanjut,” jelasnya.

Sejumlah petugas PLN langsung dikerahkan setelah menerima informasi pemadaman listrik tersebut. Dengan demikian masyarakat kembali menerima pasokan dalam waktu singkat.