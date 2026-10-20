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Korban Tewas Karhutla Gunung Bromo Bertambah Jadi 5 Orang

Selasa, 20 Oktober 2026 – 10:05 WIB
Korban Tewas Karhutla Gunung Bromo Bertambah Jadi 5 Orang - JPNN.com Jatim
RSU dr Soetomo. Foto: Facebook RSUD Dr Soetomo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Korban meninggal akibat berusaha memadamkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) bertambah menjadi lima orang.

Tambahan satu korban meninggal itu bernama Munawi (44) sukarelawan dari Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Dia menghembuskan nafas terakhir di RSUD Dr Soetomo, Senin (19/10).

Staf Instalasi, Hukum, Humas dan Pemasaran RSUD Dr Soetomo Adin Niken mengatakan korban awalnya dirawat di RSUD Probolinggo lalu dirujuk, Kamis (15/10).

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"Tuan M 44 tahun dirawat di ICU dengan luka bakar sekitar 51 persen dari luas tubuh disertai gagal organ multipel," kata Niken kepada wartawan.

Tim medis melihat kondisi kesehatan korban buruk dan segera membutuhkan penanganan. Mereka pun mencuci luka yang dialami pasien setelah mengalami insiden.

Namun, kondisi korban disebut telah mengalami penurunan setelah menjalani perawatan. Tim medis sempat memberikan obat jantung agar pasien bisa diselamatkan.

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"Pasien telah dilakukan cuci luka dan tren kondisi pasien terus memburuk, berupa tensi dan detak jantung semakin turun hingga detak jantung tidak teraba," jelasnya.

Dokter juga memberikan Resusitasi Jantung Paru (RJP) untuk membuat pasien segera sadar, tetapi korban dipastikan meninggal dunia setelah menjalani upaya perawatan, sekitar pukul 14.55 WIB.

Insiden itu bermula saat 12 orang melakukan pemadaman karhutla di TNBTS sesuai standar operasional prosedur (SOP). Namun, posisi mereka terpisah karena api terus meluas.

Korban tewas setelah memadamkan karhutla di TNBTS bertambah menjadi lima orang
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TAGS   Jawa Timur RSUD dr Soetomo TNBTS karhutla

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