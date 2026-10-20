Mahasiswa UC Surabaya Kembangkan Yucca Card, Uno yang Ramah Penyandang Buta Warna

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mahasiswa Visual Communication Design (VCD) Universitas Ciputra (UC) Surabaya mengembangkan Yucca Card, permainan kartu yang mengadaptasi konsep Uno dengan fitur tambahan untuk membantu penyandang buta warna mengenali kartu.

Inovasi tersebut diperkenalkan dalam rangka memperingati World Colour Blind Awareness Day. Yucca Card dirancang dengan penyesuaian warna dan kode khusus agar pemain dengan keterbatasan penglihatan warna dapat lebih mudah mengikuti permainan.

Ketua tim pengembang Yucca Card, Paulina Sirait, mengatakan ide tersebut berangkat dari kendala yang mungkin dialami penyandang buta warna saat memainkan Uno konvensional, terutama ketika harus membedakan warna merah dan hijau.

“Di Yucca Card, warna-warnanya kami sesuaikan dan kami juga memberikan kode warna pada kartu. Jadi, teman-teman yang color blind bisa lebih mudah mengenali kartu,” ujar Paulina, Senin (19/10).

Mahasiswa semester VII VCD UC itu menjelaskan, pada kondisi buta warna tertentu, beberapa warna dapat terlihat serupa. Karena itu, tim melakukan penyesuaian warna sekaligus menambahkan kode sebagai penanda untuk membantu pemain mengenali kartu.

Menurut Paulina, Yucca Card tidak hanya ditujukan bagi penyandang buta warna, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar permainan bisa dinikmati bersama tanpa membedakan kondisi penglihatan pemain.

“Kami ingin mengembangkan awareness juga kepada orang-orang dengan penglihatan normal supaya bisa bermain bersama teman-teman yang buta warna. Jadi, kami tetap bisa bermain bersama meskipun memiliki keterbatasan yang berbeda,” katanya.

Yucca Card memadukan konsep Wild Uno dan Flip Uno dengan empat karakter Yucca yang merupakan maskot UC. Setiap karakter memiliki kemampuan khusus atau skill yang dapat memengaruhi jalannya permainan.