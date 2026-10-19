Minat Umrah Tertekan Gejolak Timur Tengah, Travel di Jatim Hadapi Tantangan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah berdampak terhadap industri perjalanan umrah dan haji di Indonesia. Selain kekhawatiran terhadap keamanan kawasan, kenaikan harga tiket pesawat hingga Rp 3 juta–Rp 4 juta per orang turut memengaruhi minat masyarakat untuk berangkat ke Tanah Suci.

Direktur PT An-Namiroh Travelindo Ustaz Bagus Awaluddin mengatakan faktor keamanan menjadi pertimbangan utama calon jamaah. Kondisi tersebut diperberat dengan kenaikan biaya penerbangan yang dipicu lonjakan harga bahan bakar pesawat atau avtur.

“Faktor keamanan adalah yang utama. Selanjutnya, naiknya harga tiket pesawat juga turut serta memengaruhi minat calon jemaah. Kenaikannya bisa mencapai Rp 3 juta sampai Rp 4 juta per pax,” ujar Bagus, Senin (19/10).

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Menurut dia, dinamika konflik di Timur Tengah turut menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang berencana menjalankan ibadah umrah. Kenaikan biaya perjalanan juga membuat calon jemaah harus mempertimbangkan kembali anggaran yang disiapkan.

Di tengah tantangan tersebut, PT An-Namiroh Travelindo mengklaim tetap mencatatkan capaian keberangkatan jamaah yang positif. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) yang disebut dirilis pada pekan kedua Oktober 2026, perusahaan tersebut menjadi biro perjalanan umrah dengan jumlah jemaah terbanyak di Jawa Timur.

Hingga saat ini, PT An-Namiroh Travelindo tercatat telah memberangkatkan 10.078 jemaah umrah.

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Bagus menyatakan capaian tersebut merupakan amanah yang harus dijaga melalui konsistensi pelayanan kepada jamaah. Dia menyebut perusahaan telah melayani perjalanan ibadah haji dan umrah selama lebih dari dua dekade.

“Selama lebih dari 20 tahun kita menjadi pelayan tamu-tamu Allah, baik haji maupun umrah, alhamdulillah, tidak ada satu pun jemaah yang tidak kami berangkatkan ke Tanah Suci—selama jamaah yang bersangkutan telah memenuhi seluruh urusan administrasinya,” ungkapnya.