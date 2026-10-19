BCA dan BI Jatim Gelar Kompetisi QRIS, Sasar 475 Tenant Royal Plaza Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) bersama Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur mendorong percepatan digitalisasi pembayaran di sektor ritel melalui Program Kompetisi Transaksi QRIS bagi tenant Royal Plaza Surabaya.

Program yang berlangsung pada 1–31 Oktober 2026 itu menyasar sekitar 475 tenant pengguna mesin Electronic Data Capture (EDC) dan QRIS BCA. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan frekuensi transaksi non-tunai sekaligus memperluas penggunaan QRIS di lingkungan pusat perbelanjaan.

Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan ekosistem cashless mall atau pusat perbelanjaan yang mengutamakan transaksi digital.

EVP Merchant Business Division BCA I Ketut Alam Wangsawijaya mengatakan, partisipasi ratusan tenant menunjukkan antusiasme pelaku usaha terhadap penggunaan QRIS di Royal Plaza Surabaya.

“Keikutsertaan 475 tenant pada kegiatan ini menunjukkan antusiasme yang baik terhadap penggunaan QRIS di Royal Plaza Surabaya. Kami melihat masih ada transaksi tunai dan penggunaan QRIS belum optimal, sehingga edukasi yang dipadukan dengan apresiasi bagi tenant diharapkan dapat mempercepat peralihan ke transaksi non tunai,” ujar Ketut dalam keterangan tertulis, Senin (19/10).

Menurut dia, program tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra dalam mengembangkan ekosistem pembayaran digital di pusat perbelanjaan.

BCA, lanjut Ketut, akan terus memperkuat kerja sama dan menghadirkan solusi pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha untuk mendukung pertumbuhan bisnis tenant.

Dalam kompetisi tersebut, peserta dibagi berdasarkan kategori Line of Business (LOB), yakni Food and Beverages (F&B) dan non-F&B. Kompetisi tidak mencakup tenant di kategori perhiasan, perlengkapan rumah tangga, bahan kebutuhan sehari-hari, serta department store.