Gandeng TernakPark Wonosalam, Telkom University Kembangkan Teknologi Smart Farming

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Program Studi Sistem Informasi Telkom University Surabaya memperoleh pendanaan hibah riset dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) pada 2026. Hibah tersebut digunakan untuk mengembangkan DeepRuminansia-v1, platform digital pengelolaan data peternakan sapi, kambing, dan domba potong.

Proyek bertajuk DeepRuminansia-v1: Manajemen Data Peternakan Berbasis SaaS untuk Ketahanan Pangan Sektor Daging Potong Ruminansia itu dijalankan melalui skema Hilirisasi Riset Prioritas – Dorongan Teknologi.

Inovasi tersebut ditujukan untuk membantu pengelola peternakan mencatat dan memantau data ternak secara digital. Pengembangan ini juga diharapkan mendukung transparansi pengelolaan usaha peternakan serta membuka peluang investasi agribisnis yang lebih akuntabel.

Tim peneliti dipimpin Mochamad Nizar Palefi Ma’ady, S.Kom., M.Kom., M.IM., sebagai ketua peneliti. Dia didampingi dua dosen peneliti, yakni Rosyid Abdillah, S.Si., M.Kom., dan Ir. Adzanil Rachmadhi Putra, S.Kom., M.Kom.

Pengembangan sistem turut melibatkan enam mahasiswa Sistem Informasi beserta alumni, satu mahasiswa Informatika, dan satu mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak. Dari pihak industri, proyek ini bermitra dengan TernakPark Wonosalam, Kabupaten Jombang, yang dipimpin Rangga G. P. bersama tim pengelola dan pengurus kandang.

Nizar menjelaskan DeepRuminansia-v1 dikembangkan menggunakan pendekatan Software as a Service (SaaS) dengan sistem multi-tenant. Model tersebut dirancang agar platform dapat digunakan secara fleksibel oleh berbagai pengguna dengan pengelolaan data yang terpisah dan terstruktur.

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"Platform ini dirancang untuk menyajikan informasi mengenai pertumbuhan bobot ternak, riwayat pemberian pakan, kondisi kesehatan, hingga proyeksi bagi hasil. Data tersebut dapat dipantau melalui dasbor digital sehingga pengelola maupun pemilik modal memiliki akses terhadap informasi perkembangan ternak," jelas Nizar dalam keterangan tertulis, Senin (19/10).

Digitalisasi ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan pencatatan konvensional yang berpotensi menyulitkan pemantauan kondisi ternak dan pengelolaan usaha. Ketersediaan data yang lebih terstruktur juga diharapkan membantu membangun kepercayaan antara peternak dan investor.