Bidik Investor Global di Malaysia, SIER Promosikan Kawasan Industri Surabaya & Pasuruan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) memperluas promosi kawasan industri Jawa Timur ke pasar internasional melalui partisipasi dalam Selangor Investment and Industrial Park Expo (SPARK) 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 14–17 Oktober 2026.

Keikutsertaan dalam pameran yang menjadi bagian dari Selangor International Business Summit (SIBS) 2026 tersebut menjadi upaya SIER menarik minat investor global, memperluas jejaring bisnis, dan menjajaki peluang investasi baru di Jawa Timur.

SIER berpartisipasi sebagai peserta pameran atas undangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) Pemprov Jatim yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengembangan kawasan industri, SIER memperkenalkan potensi kawasan industri SIER di Surabaya dan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) di Kabupaten Pasuruan.

Kedua kawasan tersebut ditawarkan sebagai pilihan lokasi investasi bagi pelaku industri dalam negeri maupun internasional. Dukungan infrastruktur, utilitas, serta layanan pengelolaan kawasan yang terintegrasi menjadi sejumlah keunggulan yang diperkenalkan kepada calon investor.

Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT SIER Jefri Ikhwan Ma’arif mengatakan, keikutsertaan dalam SPARK 2026 merupakan langkah strategis untuk memperluas pengenalan kawasan industri yang dikelola perusahaan sekaligus membangun hubungan dengan calon mitra bisnis.

“Melalui SPARK 2026, kami ingin memperkenalkan kawasan industri SIER dan PIER sebagai pilihan lokasi investasi yang strategis di Jawa Timur. Dengan dukungan infrastruktur, utilitas, dan layanan kawasan industri, kami berkomitmen menghadirkan lingkungan usaha yang kondusif bagi investor untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia,” ujar Jefri tertulis, Senin (18/10).

Menurut dia, promosi di forum internasional tidak hanya bertujuan meningkatkan visibilitas kawasan industri, tetapi juga membantu perusahaan memahami kebutuhan investor global dan menjajaki peluang kerja sama yang berpotensi mendorong investasi baru.

SIER berharap kawasan industri di Surabaya dan Pasuruan dapat menjadi pilihan bagi perusahaan yang berencana memperluas kegiatan industri ke Indonesia. Perusahaan juga memperkenalkan rencana pengembangan kawasan industri ke depan sebagai bagian dari upaya memperkuat daya tarik investasi Jawa Timur.