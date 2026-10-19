Enam Tempat Hiburan di Pamekasan Ditutup, Diduga Tak Berizin dan Langgar Aturan

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kepolisian, dan TNI menutup enam tempat hiburan di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Penutupan dilakukan karena tempat-tempat tersebut diketahui tidak mengantongi izin resmi dan diduga melanggar ketentuan penyelenggaraan hiburan.

Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Pamekasan Munapik mengatakan penertiban dilakukan dalam rangka operasi rutin yang digelar selama sepekan terakhir. Sebagian tempat hiburan yang ditutup juga menjadi sorotan tokoh ulama setempat karena ditengarai menjadi lokasi kegiatan yang dinilai bertentangan dengan norma agama.

"Penutupan tempat hiburan di Pamekasan ini kami lakukan, karena melanggar Peraturan Daerah Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi," kata Munapik dalam keterangan kepada media, Minggu (18/10).

Enam tempat hiburan yang ditutup terdiri atas Cafe Bintang di Jalan Stadion, Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu; Kosan Moga Jaya di Jalan Gatot Koco, Kelurahan Kolpajung; Cafe King Wan's di Kelurahan Kolpajung; serta Hotel and Resto Putri di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Patemon.

Dua lokasi lainnya adalah Cafe Kampung Kita di Jalan Wahid Hasyim, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, serta Cafe Sambung Roso atau Mahera di Jalan Raya Pamekasan-Sumenep, Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu.

Menurut Munapik, kelima kafe dan satu hotel tersebut ditutup karena menyediakan ruang karaoke tertutup yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan setempat.

"Pemkab memperbolehkan pemilik kafe dan hotel menyediakan tempat karaoke, akan tetapi harus terbuka, tidak tertutup," katanya.

Dalam operasi tersebut, petugas juga menemukan pemandu lagu yang dinilai tidak menutup aurat serta berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Temuan itu menjadi salah satu hal yang disoroti dalam penertiban.