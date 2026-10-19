Karhutla Masih Muncul di Sejumlah Titik Gunung dan Pegunungan di Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terlihat di sejumlah kawasan gunung dan pegunungan Jawa Timur, Senin (19/10). Hingga kini, petugas masih melakukan penanganan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur Satriyo Nurseno mengatakan salah satu yang masih memunculkan api adalah Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo.

“Kondisi saat ini masih terdapat kepulan asap dan api cukup besar. Luasan wilayah yang terbakar 75,37 hektare,” kata Satrio ketika dikonfirmasi.

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Petugas mengalami kesulitan karena angin yang cukup kencang membuat api mudah meluas di sekitar lokasi. Saat ini, mereka tengah fokus untuk membatasi jalur penyebarannya.

Lalu, karhutla di Gunung Sigiran, Kabupaten Mojokerto atau tepatnya di atas Surga Cendono, juga masih terlihat sejak pekan lalu. Wilayah yang curam membuat petugas sulit menjangkau.

“Tim gabungan akan melanjutkan pemadaman manual yang dapat dijangkau melalui jalur darat serta membuat ilaran dan sekat bakar," ujarnya.

Satriyo menyebut kondisi serupa juga dialami oleh tim di kawasa Arjuno-Welirang, tepatnya di Gunung Ringgit, Pasuruan. Api yang membakar sejak Jumat (16/10), masih muncul sampai sekarang.

“Tim gabungan melanjutkan penanganan di lokasi kejadian dengan melakukan giat pemadaman secara manual dan pembuatan sekat bakar di area yang dapat dijangkau,” jelasnya.