Batik Gentongan Tanjung Bumi, Warisan Bernilai Puluhan Juta yang Menghidupi Perempuan Pesisir

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Aroma malam yang dipanaskan di atas tungku kecil menyeruak di antara embusan angin laut Desa Macajah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Di rumah-rumah sederhana kawasan pesisir itu, para perempuan tekun menggerakkan canting, menorehkan motif demi motif pada kain mori.

Bagi mereka, membatik bukan sekadar menjaga warisan budaya. Keterampilan yang diwariskan lintas generasi tersebut juga menjadi sumber penghasilan untuk menopang ekonomi keluarga, terutama ketika hasil tangkapan nelayan tidak menentu akibat perubahan cuaca.

Salah satu kekayaan batik khas kawasan ini adalah Batik Gentongan. Keistimewaannya terletak pada proses pewarnaan yang menggunakan gentong, yakni wadah tanah liat tradisional untuk merendam kain setelah melalui tahapan pewarnaan.

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Proses tersebut membutuhkan waktu panjang, berkisar tiga hingga enam bulan. Penantian itu menjadi bagian penting dalam upaya menghasilkan warna yang meresap ke serat kain dan memiliki karakter khas.

Di balik proses panjang tersebut, masyarakat setempat juga menjaga sejumlah tradisi yang diwariskan turun-temurun. Salah satunya berkaitan dengan kondisi perajin ketika kain memasuki tahap perendaman di dalam gentong.

Muhtarib, pemilik usaha Batik Tanjungbumi sekaligus suami Rusmidah menjelaskan proses tersebut memiliki nilai filosofis yang berkaitan dengan ketulusan dan kesungguhan perajin.

Dalam tradisi yang dijaga keluarganya, perempuan yang terlibat dalam tahap tersebut diharapkan berada dalam kondisi diri yang bersih dan tidak sedang haid. Masyarakat setempat meyakini kesungguhan dalam menjalani proses turut berkaitan dengan hasil akhir warna kain.

Untuk menjaga proses perendaman, gentong-gentong tersebut ditempatkan di bagian rumah yang aman dan terlindung dari aktivitas sehari-hari.