Harga Emas Mahal, Batu Permata Buatan dan Teknologi Pelapisan Jadi Alternatif

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Industri perhiasan mulai bersiap menghadapi perubahan tren pada 2027. Desain berukuran besar dengan bobot lebih ringan, permainan warna yang semakin beragam, hingga pengembangan batu permata buatan dengan harga lebih terjangkau diproyeksikan membuka peluang baru bagi pelaku usaha.

Perubahan tren tersebut tidak hanya berkaitan dengan desain produk. Kemajuan teknologi produksi, pengembangan material, serta inovasi pelapisan dan pewarnaan logam juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing industri perhiasan.

Pembina UKM dan IKM Perhiasan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Wanto Tandya, mengatakan teknologi produksi berperan besar dalam mendorong perubahan desain perhiasan. Salah satunya melalui teknik electroforming yang memungkinkan produsen membuat perhiasan berukuran besar dengan bobot relatif ringan.

“Permintaan perhiasan pada tahun 2027 mendatang akan makin mengarah ke bobot yang lebih ringan,” ujar Wanto di sela rangkaian Pameran Surabaya International Jewellery Fair ke-29 Tahun 2026 di Hotel Shangri-La Surabaya, Minggu (18/10).

Electroforming merupakan teknik pembentukan logam melalui proses elektrokimia menggunakan cetakan khusus. Teknologi ini memungkinkan pembuatan struktur perhiasan yang tipis atau berongga, tetapi tetap menampilkan volume dan detail desain yang menonjol.

Dengan teknik tersebut, produsen dapat menghadirkan perhiasan berukuran besar tanpa menambah bobot secara berlebihan. Inovasi ini sekaligus memberikan peluang pengembangan produk fashion jewellery yang mengutamakan tampilan dan kenyamanan saat dikenakan.

Selain bentuk dan bobot, permainan warna juga diperkirakan menjadi salah satu ciri utama tren perhiasan 2027.

Wanto menyebut warna merah delima yang terinspirasi dari rubi (ruby) serta biru yang identik dengan safir biru (blue sapphire) diprediksi masih diminati. Sebaliknya, warna hijau dan kuning diperkirakan tidak terlalu dominan.