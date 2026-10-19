Stok BBM Nasional Diklaim Aman, Pakar UK Petra Soroti Masalah Distribusi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional yang diklaim cukup untuk 18–21 hari ke depan perlu diimbangi dengan keandalan distribusi hingga ke tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Pakar manajemen rantai pasok dan logistik Universitas Kristen (UK) Petra I Gede Agus Widyadana menilai antrean panjang BBM di sejumlah wilayah, termasuk Bali dan Kalimantan, menjadi catatan penting di tengah klaim kecukupan stok nasional.

Menurut Gede, persoalan tersebut dapat berkaitan dengan kurangnya keandalan dan kelincahan rantai distribusi regional. Ketersediaan stok secara nasional belum tentu menjamin pasokan di setiap daerah berjalan lancar apabila pengiriman mengalami hambatan.

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Secara sederhana, rantai pasok BBM dimulai dari kilang minyak, kemudian menuju depot sebelum didistribusikan ke SPBU dan akhirnya dibeli masyarakat. Ketika persediaan di depot menipis dan pengiriman terlambat, risiko kekosongan stok di tingkat lokal pun meningkat.

“Sebagai industri yang diperlukan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, jaminan ketersediaan BBM di masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama dibandingkan dengan efisiensi operasional,” kata Gede, yang juga menjabat Ketua Program Global Logistics and Supply Chain (GLSC) UK Petra.

Akademisi yang telah mengajar selama 30 tahun itu menjelaskan, penentuan persediaan minimum perlu memperhitungkan perubahan waktu pengiriman atau lead time serta fluktuasi permintaan konsumen.

Apabila perhitungan stok masih dilakukan secara statis dan tidak menyesuaikan dinamika tersebut, risiko kekosongan persediaan atau stockout semakin besar. Kondisi itu dapat memicu pembelian berlebihan atau panic buying di tengah masyarakat.

Karena itu, Gede menilai penerapan agile supply chain atau rantai pasok yang lincah dan adaptif menjadi kebutuhan untuk menghadapi perubahan cepat, baik di tingkat nasional maupun global.