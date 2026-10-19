Sim Keliling Surabaya 19-24 Oktober 2026, Berikut Jadwal dan Lokasinya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Lantas Polrestabes Surabaya menyediakan SIM keliling dan SIM Cak Bhabin bagi warga yang mau memperpanjang masa berlaku surat izin mengemudinya.

Pada 19-24 Oktober 2026, layanan SIM keliling tersedia di Terminal Bratang untuk warga dari Sukolilo, Polsek Rungkut, Polsek Tenggilis Mejoyo, dan Polsek Gunung Anyar, Polsek Mulyorejo, Polsek Gubeng, dan Polsek Wonocolo.

Titik lainnya, SIM keliling Surabaya tersedia di ITC Mall untuk warga dari wilayah Polsek Tambaksari, Polsek Genteng, Polsek Simokerto, Polsek Tegalsari, Polsek Bubutan, Polsek Kenjeran, dan Polsek Pabean Cantian.

Adapun jadwalnya dimulai pukul 08.00-12.00 WIB di semua lokasi tersebut.

Syarat pembuatan SIM minimal berusia 17 tahun. Untuk administrasi yang harus disiapkan antara lain:

1. Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA).

2. Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dari Dokter.

3. Surat Keterangan Kesehatan Rohani dari Biro Psikologi.