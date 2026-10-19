Cuaca Malang 19 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (19/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi cuaca di seluruh kawasan cerah.

Siang cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sore kembali cerah di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan cerah.

Malamnya Dau, Ngantang, Sumbermanjing Wetan, dan Wagir berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.