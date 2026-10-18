Jelang HUT, Golkar Bagi 200 Sembako ke Sopir Angkot Terminal Joyoboyo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menginstruksikan anggotanya salurkan bantuan sembako ke sopir angkutan kota (angkot), di Terminal Joyoboyo, Surabaya, Minggu (18/10).

Berdasarkan pantauan, tampak anggota DPR RI Adela Kanasya Adies bersama Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni membagikan bungkusan kuning di Terminal Joyoboyo.

Anggota DPR RI Adela Kanasya Adies mengatakan pembagian sembako kepada sopir angkot tersebut untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Golkar ke-62, Selasa (20/10).

“Kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada sopir atas kerja keras mereka juga karena sudah membantu warga dalam keseharian,” kata Adela di Terminal Joyoboyo, Minggu (18/10).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menyebut Bahlil berhalangan hadir dalam momen pembagian sembako tersebut, karena menerima panggilan Presiden Prabowo Subianto.

“Total ada 200 paket sembako, kami membagikan secara simbolis kepada 10 orang. Kegiatan beliau (Bahlil) menyapa sopir angkot ditunda sementara waktu,” ujar Arif.

Arif mengungkapkan keinginan Bahlil dalam membagikan sembako untuk sopir angkot tersebut, karena ingin mengingat masa kecilnya yang bekerja agar impiannya tercapai.

“Pak Bahlil di masa mudanya pernah menjadi sopir angkot. Hari ini, alhamdulillah, beliau dipercaya Presiden menjadi menteri dan sebagai Ketua Umum Partai Golkar,” jelasnya.