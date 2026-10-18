Bonek Buka Posko Donasi Masker untuk Korban Karhutla Saat Laga Persebaya Vs PSS Sleman

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bonek membuka posko donasi masker untuk korban kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan dan Sumatra, saat laga Persebaya lawan PSS Sleman, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Minggu (18/10).

Berdasarkan pantauan, terlihat sejumlah bonek mendatangi posko ‘One Man One Mask’ yang ada di Gate 3, 18, dan VVIP untuk memberikan masker, sebelum memasuki Stadion GBT.

"Masker untuk sementara telah terkumpul 1.000-an orang yang membagikan masker di sini," kata salah satu sukarelawan Bonek Disaster Respons Team (BDRT), Muhammad Irfan Hakim di lokasi.

Irfan mengatakan pihaknya akan menyalurkannya ketika bantuan sudah sesuai target. Bonek bakal datang langsung ke lokasi terdampak karhutla untuk menyerahkan maskernya.

“Kalau misal sudah terpenuhi dari lima ribu masker kami langsung terbangkan ke Kalimantan. Sebagian sisanya kami kasih kepada lokasi yang terdampak lainnya, seperti Sumatra juga,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu Bonek Miftahul Huda menyebut telah memberikan delapan kotak masker. Dia berharap agar karhutla yang melanda Kalimantan bisa segera dipadamkan.

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“Ini saya membawa delapan kotak masker bantuan dari Bonek untuk karhutla Kalimantan. Semoga lekas membaik dan apinya bisa cepat dipadamkan lah,” ucap Huda.

Selain itu, Bonek lainnya Shafiyya Asmira Zahra senang dengan gerakan yang dilakukan suporter Persebaya. Dia berharap masker yang diberikan bisa membantu korban karhutla.