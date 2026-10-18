Suporter PSS Sleman Kecelakaan di Tol Madiun saat Berangkat ke Surabaya, 4 Orang Tewas

jatim.jpnn.com, MADIUN - Sebuah mobil Elf yang berisi belasan suporter sepak bola PSS Sleman mengalami kecelakaan di KM 616+200 jalur A, Tol Ngawi-Kertosono saat perjalanan ke Surabaya, Minggu (18/10).

Kasat Lantas Polres Madiun AKP Dristica Brian Arya Leviantona mengatakan total ada empat orang meninggal dalam insiden di Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun itu.

“Empat orang meninggal dunia, para korban merupakan penumpang Elf yang tengah dalam perjalanan dari Sleman, menuju Surabaya untuk menyaksikan sepak bola,” kata Arya kepada wartawan.

Arya menyebut sebanyak empat orang tersebut, satu meninggal dunia di lokasi dan tiga saat perjalanan ke rumah sakit. Di sisi lain, seluruh korban kecelakaan telah dievakuasi ke RSUD Caruban.

“Semua korban sudah dilarikan ke RSUD Caruban. Dari keterangan awal, Elf menabrak bagian belakang samping truk muatan kayu yang melaju di depannya,” ujarnya.

Saat ini, polisi tengah mendalami penyebab kecelakaan tersebut, termasuk meminta keterangan dari para korban yang kondisinya telah memungkinkan untuk diperiksa.

Arya mengungkapkan pihaknya mengalami kesulitan karena para penumpang Elf tidak saling mengenal. Mereka berangkat dengan mengikuti jasa travel untuk menonton pertandingan sepak bola.

“Kami masih menunggu kondisi mereka stabil, untuk selanjutnya dimintai keterangan, guna mengungkap penyebab pasti kejadian ini,” ucapnya. (mcr23/jpnn)