Badan Bank Tanah dan UB Jajaki Kolaborasi Riset untuk Optimalkan Pemanfaatan Lahan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Bank Tanah menggandeng Universitas Brawijaya (UB) untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah negara melalui kajian akademis. Kolaborasi ini diharapkan mampu mengidentifikasi potensi ekonomi lahan sekaligus menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat.

Sekretaris Badan Bank Tanah Jarot Wahyu Wibowo mengatakan keterlibatan perguruan tinggi penting untuk memberikan perspektif ilmiah dalam pengelolaan tanah.

Menurut dia, tanah tidak semestinya hanya dipandang sebagai ruang kosong. Setiap lahan memiliki karakteristik, kesesuaian pemanfaatan, serta potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui kajian yang tepat.

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“Tanah itu tidak hanya ruang kosong, tetapi ada ruang ekonomi yang bisa kampus berikan nilai tambahnya,” kata Jarot.

Dia menjelaskan kajian bersama kalangan akademisi dapat mencakup pengujian kondisi tanah (soil test), analisis ekosistem ekonomi, hingga penilaian kesesuaian lahan untuk berbagai peruntukan.

Hasil penelitian tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi mengenai pemanfaatan lahan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan pembangunan.

Jarot menilai kajian akademis dapat membantu Badan Bank Tanah menjalankan fungsi pengelolaan tanah secara lebih produktif sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Saat ini, Badan Bank Tanah mengelola sekitar 35.000 hektare tanah negara berstatus hak pengelolaan lahan (HPL). Pemanfaatannya mencakup berbagai kepentingan, mulai dari program pemerintah hingga kegiatan investasi.