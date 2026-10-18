Antrean SPBU di Lumajang Mengular, Banyak Konsumen Beralih dari Pertamax ke Pertalite

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayahnya tetap normal meskipun terjadi antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Pemkab Lumajang terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memantau penyaluran BBM dan menjaga distribusi tetap lancar. Pemerintah daerah juga memastikan tidak ada pengurangan pasokan di tengah meningkatnya antrean.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Bonni Momenta mengatakan penyaluran BBM masih berjalan normal.

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"Pada prinsipnya penyaluran tetap berjalan normal dan lancar tanpa ada pengurangan pasokan. Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina terkait permasalahan ini," kata Bonni, Sabtu.

Dia menjelaskan, antrean di sejumlah SPBU dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya meningkatnya permintaan masyarakat.

Peralihan sebagian konsumen dari Pertamax ke Pertalite juga dinilai berkontribusi terhadap antrean. Perbedaan harga kedua jenis BBM tersebut mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat.

"Salah satunya adalah peralihan sebagian konsumen dari Pertamax ke Pertalite karena perbedaan harga yang cukup signifikan, sehingga pola konsumsi BBM tersebut menyebabkan antrean di SPBU," ujarnya.

Selain itu, peningkatan aktivitas masyarakat turut mendorong kebutuhan pengisian BBM. Informasi mengenai antrean panjang di daerah lain juga berpotensi memengaruhi perilaku konsumen.