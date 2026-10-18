BI Luncurkan Tiga Program di ISEF 2026, Sasar Pasar Keuangan Syariah hingga Zakat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bank Indonesia (BI) meluncurkan tiga program unggulan untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia dalam gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 Tahun 2026. Program tersebut mencakup penguatan pasar keuangan syariah, tata kelola zakat, serta pengembangan sumber daya manusia melalui pemanfaatan dana sosial syariah.

ISEF 2026 resmi dibuka oleh Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti bersama sejumlah Anggota Komisi XI DPR RI dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (14/10).

Mengusung tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Berkelanjutan melalui Sinergi dan Transformasi Digital, ISEF tahun ini diarahkan untuk memperkuat rantai nilai halal, memperdalam pasar keuangan syariah, mengoptimalkan keuangan sosial syariah, serta memperluas inklusi melalui transformasi digital.

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Program unggulan pertama yang diluncurkan adalah Islamic Financial Market Code of Conduct (ICoC), yakni pedoman transaksi pasar keuangan syariah yang disusun Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO) bersama IIGMA, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pedoman tersebut ditujukan untuk memperkuat integritas dan efisiensi pasar keuangan syariah.

Program kedua adalah pembaruan Indeks Penerapan Prinsip Utama Zakat atau Zakat Core Principles (ZCP) 2.0. Inisiatif yang dikembangkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama BI itu menambahkan dimensi manajemen risiko untuk memperkuat tata kelola zakat.

Sementara itu, program ketiga berupa beasiswa internasional bagi mahasiswa asing dari kalangan kurang mampu dengan memanfaatkan dana sosial syariah. Program ini diharapkan dapat mendukung akses pendidikan, mempromosikan kualitas pendidikan dalam negeri, serta memperluas pengenalan ekonomi syariah melalui optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) secara produktif.

Ketiga program tersebut menjadi bagian dari dukungan BI terhadap visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, sejalan dengan Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Dalam sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang dibacakan Wakil Menteri Koordinator Dradjad Hari Wibowo, pemerintah menilai ekonomi syariah memiliki peluang besar menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia.