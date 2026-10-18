DP3APPKB Surabaya Dampingi Keluarga Korban Kasus Dugaan Perundungan Anak Down Syndrome

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya memberikan pendampingan kepada keluarga korban dan anak-anak yang diduga terlibat dalam kasus perundungan terhadap anak down syndrome berinisial Z (10).

Kepala DP3APPKB Surabaya Ida Widayati mengatakan pendampingan dilakukan untuk memastikan korban dan keluarga mendapatkan dukungan selama proses penanganan kasus berlangsung.

Menurut Ida, anak-anak yang terlibat dalam kasus tersebut masih berada dalam pengawasan orang tua. Sementara itu, proses hukum atas perkara tersebut telah berjalan di Polrestabes Surabaya.

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“Mereka dikembalikan dalam pengawasan orang tua karena masih anak-anak. Akan tetapi, kami sudah melakukan pendampingan, baik kepada keluarga korban maupun orang tua dan anak-anak pelaku,” kata Ida saat dikonfirmasi, Sabtu (17/10).

Di sisi lain, DP3APPKB Surabaya terus melakukan upaya pencegahan perundungan terhadap anak melalui berbagai program edukasi, baik di lingkungan masyarakat maupun sekolah.

Ida menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan di lingkungan masyarakat adalah melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak.

Adapun di lingkungan pendidikan, DP3APPKB Surabaya menjalankan kegiatan Dinamika Sekolah Arek Suroboyo untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi anak.

“Kami sudah melakukan upaya-upaya pencegahan, baik di lingkungan masyarakat melalui Puspaga maupun ke sekolah melalui kegiatan Dinamika Sekolah Arek Suroboyo,” ujarnya.