Cuaca Malang 18 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (18/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan cerah.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Kalipare, Ngantang, dan Pagelaran berangin. Kawasan lainnya cerah.

Sorenya cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Malamnya Ampelgading, Dampit, Dau, Karangploso, Poncokusumo, Pujon, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 15-33 derajat celsius.