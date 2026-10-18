Cuaca Jawa Timur 18 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (18/10).

Paginya Blitar dan Kota Blitar berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya Blitar dan Kota Blitar masih berangin. Wilayah lainnya cerah.

Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Malamnya Bondowoso, Jember, Kota Batu, Lumajang, Pacitan, Pamekasan, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-37 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 16-46 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)