Pieter Huistra Akui Persebaya Tangguh, tetapi PSS Sleman Siap Berjuang di GBT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PSS Sleman siap menghadapi Persebaya Surabaya pada laga tandang pekan kelima BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10). Super Elang Jawa membawa modal kemenangan telak 3-0 atas PSM Makassar pada pertandingan sebelumnya.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra mengatakan pertandingan melawan Persebaya akan menjadi tantangan tersendiri. Menurut dia, tim tuan rumah menunjukkan performa yang baik sejak awal musim sehingga PSS harus mempersiapkan diri secara maksimal.

“Besok melawan Persebaya, selalu menjadi pertandingan tandang yang sulit. Persebaya menjalani awal musim yang baik,” kata Huistra dalam konferensi pers menjelang pertandingan yang digelar secara daring, Sabtu (17/10).

Meski menghadapi lawan tangguh, Huistra menilai kemenangan atas PSM Makassar menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan diri para pemain.

PSS sebelumnya menang 3-0 atas PSM dalam pertandingan di Stadion Internasional Maguwoharjo, Sleman, Minggu (11/10). Hasil tersebut diharapkan menjadi bekal bagi skuad Super Elang Jawa untuk kembali meraih hasil positif.

“Minggu lalu kami juga mendapatkan hasil yang bagus sehingga itu memberikan banyak kepercayaan diri. Untuk pertandingan tandang di Surabaya, kami harus siap, kami harus berjuang untuk pertandingan itu dan itulah yang akan kami lakukan,” ujarnya.

Huistra juga mengakui kualitas Persebaya yang berada di papan atas klasemen sementara Super League 2026/2027. Dia menilai tim berjuluk Bajol Ijo itu memiliki pertahanan yang solid serta pemain-pemain berkualitas.

“Mereka memiliki pertahanan yang baik, pemain yang kuat dan bagus,” katanya.