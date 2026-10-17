Karhutla Melanda Arjuno-Welirang dan Anjasmoro, Seluruh Jalur Pendakian Ditutup

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo yang meliputi wilayah Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Batu.

Seluruh jalur pendakian di kawasan Arjuno-Welirang dan Anjasmoro ditutup sementara mulai Sabtu (17/10) demi keselamatan masyarakat dan petugas.

Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur Jumadi mengatakan penanganan kebakaran dilakukan oleh UPT Tahura R. Soerjo dengan melibatkan Polisi Kehutanan, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), Masyarakat Mitra Polhut (MMP), relawan, serta warga setempat.

Operasi tersebut juga mendapat dukungan dari BPBD, kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah.

“Setiap lokasi memiliki kondisi medan dan kebutuhan penanganan yang berbeda. Kami mengarahkan pengelola kawasan untuk memperkuat regu di lapangan, mengendalikan perambatan api, serta memastikan keselamatan petugas dan masyarakat,” kata Jumadi, Sabtu (17/10).

Berdasarkan laporan hingga pukul 06.00 WIB, kebakaran di wilayah Kabupaten Mojokerto meliputi Gunung Kukusan, Putuk Kencur, Putuk Duro, Putuk Sembung, dan Bukit Cendono. Luas area yang telah terpetakan mencapai 170,39 hektare.

Sebanyak 80 personel dari unsur Polisi Kehutanan, Manggala Agni, dan relawan dikerahkan untuk mengendalikan kebakaran di wilayah tersebut.

Sementara itu, di Kabupaten Pasuruan, kebakaran terjadi di sejumlah lokasi, yakni Puthuk Bulak, Guo Gambir, Blok Tungwulung, Blok Anjat, dan Gunung Ringgit. Luas area terdampak di wilayah tersebut masih belum dapat dipastikan karena proses pemadaman berlangsung.