Gunung Semeru Erupsi Tiga Kali, Tinggi Letusan Capai 1 Kilometer

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, mengalami tiga kali erupsi pada Sabtu (17/10). Tinggi kolom letusan tertinggi mencapai sekitar 1 kilometer di atas puncak.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Agastya Rajendra melaporkan erupsi pertama terjadi pada pukul 04.52 WIB. Tinggi kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak, dengan abu vulkanik berwarna kelabu berintensitas tebal yang mengarah ke barat.

Erupsi pertama tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 milimeter dan durasi 125 detik.

"Erupsi kedua terjadi pada pukul 06.35 WIB. Tinggi kolom letusan meningkat menjadi sekitar 800 meter di atas puncak atau 4.476 meter di atas permukaan laut (mdpl)," ujar Agastya.

Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat,” kata Agastya dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Erupsi kedua terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 25 milimeter dan durasi 90 detik.

Aktivitas erupsi kembali terjadi pada pukul 10.42 WIB. Kali ini, tinggi kolom letusan teramati sekitar 1 kilometer di atas puncak. Kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan mengarah ke barat.

“Erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi 137 detik,” ujar Agastya.