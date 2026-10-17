Gerindra Ponorogo Jadikan Aksi Bersih Sungai sebagai Kado Ulang Tahun Prabowo

jatim.jpnn.com, PONOROGO - DPC Partai Gerindra Kabupaten Ponorogo menggelar Gerakan Indonesia ASRI dengan membersihkan aliran sungai dan lingkungan sekitar di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (17/10). Kegiatan yang diikuti 110 peserta itu digelar bertepatan dengan momentum ulang tahun Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan yang dimulai pukul 07.00 WIB tersebut dipusatkan di area sungai sekitar Kantor DPC Gerindra Ponorogo. Para peserta terdiri dari pengurus, kader, organisasi sayap partai, serta simpatisan yang bergotong royong membersihkan aliran sungai dan kawasan sekitarnya.

Gerakan tersebut mengusung semangat ASRI, yakni Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Melalui kegiatan ini, Gerindra Ponorogo ingin mendorong kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus menghidupkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat.

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Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Ponorogo, Supriyanto, mengatakan kegiatan tersebut sengaja dirangkaikan dengan momentum ulang tahun Prabowo Subianto.

“Selamat ulang tahun untuk Bapak Presiden H. Prabowo Subianto. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam memimpin bangsa dan negara menuju Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” ujar Supriyanto.

Menurut dia, Gerakan Indonesia ASRI merupakan bentuk pelaksanaan arahan Presiden untuk mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah. Dia menegaskan, kegiatan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata menjaga lingkungan.

“Melalui kegiatan bersih-bersih sungai di Kepatihan ini, kami ingin memberikan kado ulang tahun kepada Bapak Presiden berupa kerja nyata. Ponorogo yang resik adalah bagian dari Indonesia yang ASRI. Semangat gotong royong ini yang terus ingin kami rawat,” tegasnya.

Supriyanto berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menginspirasi masyarakat untuk semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan, termasuk menjaga sungai agar tetap bersih dan terawat. (mcr12/jpnn)