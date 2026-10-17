DPL Peduli Salurkan 80.000 Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan di Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - PT Dok Pantai Lamongan melalui program DPL Peduli menyalurkan bantuan 80.000 liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Bantuan tersebut disalurkan menggunakan 10 tangki air dengan kapasitas masing-masing 8.000 liter. Distribusi dilakukan di Desa Kuro dan Desa Baranggayam, Kecamatan Karangbinangun, untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga selama musim kekeringan.

Bantuan air bersih itu diharapkan dapat menunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat, termasuk menjaga kebersihan dan sanitasi di tengah terbatasnya ketersediaan air.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan Sami’an mengapresiasi kepedulian PT Dok Pantai Lamongan dalam membantu warga yang terdampak kekeringan.

Dia menyebutkan saat ini terdapat 15 kecamatan di Kabupaten Lamongan yang terdampak kekeringan.

"Karena itu, distribusi air bersih menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air sehari-hari," ujar Sami'an.

Menurut Sami’an, bantuan dari PT Dok Pantai Lamongan, khususnya bagi warga Desa Kuro, sangat berarti untuk mendukung akses masyarakat terhadap air bersih. Dia juga mengapresiasi kepedulian perusahaan yang turut memberikan bantuan ketika bencana terjadi di wilayah Lamongan.

Sementara itu, pihak manajemen PT Dok Pantai Lamongan melalui Indra Wahyu Dewata menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar.