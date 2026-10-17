Kabar Baik untuk Persib, Beckham Putra Siap Tampil Lawan Persik Kediri

jatim.jpnn.com, BANDUNG - Penyerang sayap Persib Bandung Beckham Putra Nugraha menyatakan siap diturunkan saat menghadapi Persik Kediri pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (18/10).

Dikutip dari laman resmi klub, Beckham telah mengikuti seluruh sesi latihan di lapangan latihan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (16/10).

Pada sesi latihan terakhir tersebut, pemain bernomor punggung 7 itu juga menambah porsi latihan bersama pelatih fisik Persib Karlo Reinholz untuk menjaga kebugarannya.

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“Kemarin saat tim libur, saya juga tetap berlatih untuk meningkatkan kondisi. Sekarang sudah 100 persen pulih dan semoga saya dapat kepercayaan dari pelatih,” kata Beckham.

Pemain berusia 24 tahun asal Gedebage, Bandung, tersebut sebelumnya absen dalam tiga pertandingan Persib di berbagai kompetisi akibat cedera.

Beckham tidak tampil saat Persib menghadapi Port FC di ASEAN Club Championship Shopee Cup, Dewa United di Super League, serta The Cong Viettel di AFC Champions League Two (ACL Two).

Kini, Beckham berharap bisa kembali mendapatkan kesempatan bermain ketika Persib menjamu Persik Kediri. Dia menilai tambahan waktu persiapan turut membantu tim meningkatkan kesiapan menghadapi pertandingan tersebut.

“Dengan dua kali latihan, tim kami lebih siap dan kemenangan kemarin bisa menjadi motivasi bagi kami,” ujarnya.