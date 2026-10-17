Karhutla di Pasuruan Meluas, Api di Gunung Arjuno Merambat ke Puncak Ringgit

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda lima kawasan di Kabupaten Pasuruan sejak Kamis (15/10). Hingga Sabtu (17/10), sejumlah titik api masih aktif dan menyulitkan petugas melakukan pemadaman.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan Sugeng Hariyadi mengatakan kebakaran terjadi di kawasan Gunung Bromo, Gunung Putus, Gunung Tumpeng, hutan lindung Lumbang, dan Gunung Arjuno.

“Kami terus berkoordinasi dengan unsur terkait untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kawasan, terutama lokasi yang masih terdapat titik api dan sulit dijangkau,” kata Sugeng dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10).

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Di kawasan Gunung Bromo, tepatnya di lahan Petak Kesemin, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, api yang muncul pada Jumat (16/10) dilaporkan merambat ke kawasan Lemah Pasar.

Sugeng menyebut medan yang curam dan angin kencang menjadi kendala bagi petugas untuk menjangkau titik kebakaran tersebut.

Kebakaran juga terjadi di kawasan Gunung Putus atau Bukit Premium, Kecamatan Tutur. Api di lokasi tersebut masih menyala dan dikhawatirkan merambat ke jaringan pipa yang menyalurkan air ke Desa Ngadirejo.

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Sementara itu, kebakaran di kawasan hutan Gunung Tumpeng, Dusun Kejoren, Desa Gerbo, Kecamatan Purwodadi, berhasil dipadamkan. Adapun titik api di kawasan hutan lindung wilayah Pacar, Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, masih dalam pemantauan petugas.

Di kawasan Gunung Arjuno, kebakaran yang berlangsung sejak 15 Oktober dilaporkan merambat hingga puncak Gunung Ringgit pada Jumat (16/10) malam.