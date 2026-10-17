Pemkot Surabaya Tertibkan Jaringan Utilitas di 224 Ruas Jalan, 56 Tiang Dibongkar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menertibkan jaringan utilitas yang tidak berizin dan belum memenuhi kewajiban sewa di 224 ruas jalan. Hingga Jumat (16/10), penertiban telah menjangkau 10 ruas jalan dengan total 56 tiang dibongkar.

Ketua Tim Kerja Penindakan Satpol PP Kota Surabaya Agnis Juistityas mengatakan penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan bantuan dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya.

“Kami menerima permohonan dari DSDABM untuk melakukan penertiban jaringan utilitas yang menyasar 224 ruas jalan di Kota Surabaya. Kami mulai melakukan penertiban pada 7 Oktober 2026. Hingga hari ini, kami telah menertibkan 10 ruas jalan dengan total 56 tiang,” kata Agnis di Surabaya, Jumat (16/10).

Dia menjelaskan penertiban dilakukan melalui beberapa tahapan. Satpol PP bersama DSDABM terlebih dahulu melakukan survei dan penandaan terhadap kabel serta tiang yang menjadi sasaran pembongkaran.

“Survei tersebut dilakukan untuk memastikan kabel dan tiang mana saja yang akan dibongkar. Setelah dilakukan penandaan, selanjutnya dilakukan pemotongan jaringan,” ujarnya.

Sebelum penertiban dilaksanakan, Pemkot Surabaya juga telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada penyedia layanan internet atau provider. Mereka diminta membongkar secara mandiri jaringan utilitas yang melanggar ketentuan.

Menurut Agnis, DSDABM telah menjalankan mekanisme penertiban sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan wali kota yang berlaku.

Selain penindakan, Pemkot Surabaya memperkuat pengawasan melalui Tim Koordinasi Pembangunan Jaringan Utilitas (KPJU). Tim tersebut bertugas memantau dan menata jaringan utilitas, termasuk memeriksa kesesuaian pemasangan serta status perizinannya.