Dua Korban Karhutla Bromo Alami Luka Bakar Berat, TNBTS Pantau Kondisi Personel

jatim.jpnn.com, MALANG - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) terus memantau kondisi dua personel yang mengalami luka bakar berat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di area Pusung Lingker, kawasan Gunung Bromo.

Kedua korban, Munawi dan Suraji, menjalani perawatan medis di RSUD Dr Soetomo, Surabaya, setelah dirujuk dari RSUD Tongas, Kabupaten Probolinggo.

Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan penanganan medis kedua korban berjalan.

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“Dua personel mengalami luka bakar berat, yakni Munawi dan Suraji. Balai Besar TNBTS akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan kondisi korban yang masih dalam perawatan,” kata Rudijanta dalam keterangan resmi yang diterima di Malang, Jumat (16/10).

Selain dua korban luka berat, empat personel meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Mereka adalah Sukaris, Wisnu Yuda Pratama, Sefriel Ardiansyah, dan Hendra Rony Wagiyanata.

Balai Besar TNBTS, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

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“Balai Besar TNBTS Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga para korban,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan TNBTS, petugas pertama kali menerima informasi kebakaran pada Selasa (13/10) sekitar pukul 14.23 WIB. Kebakaran dilaporkan terjadi di area ladang warga sekitar Blok Pusung Dawa yang berbatasan dengan kawasan TNBTS, tepatnya di Grid A83, wilayah Desa Ngadirejo, Kabupaten Probolinggo.