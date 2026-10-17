Peralihan Konsumen dari Pertamax ke Pertalite Picu Antrean BBM di Lumajang

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Peralihan sebagian konsumen dari bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi ke BBM bersubsidi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Lumajang.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Bonni Momenta mengatakan, perubahan pola konsumsi BBM tersebut terjadi bersamaan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat.

“Peralihan sebagian konsumen dari Pertamax ke Pertalite turut meningkatkan permintaan terhadap jenis BBM tersebut karena perbedaan harga yang cukup signifikan menjadi salah satu alasan konsumen beralih menggunakan Pertalite,” kata Bonni, Jumat (16/10).

Menurut dia, meningkatnya aktivitas masyarakat juga berpengaruh terhadap jumlah kendaraan yang melakukan pengisian bahan bakar. Kondisi tersebut menambah beban pelayanan di SPBU dan berpotensi memicu antrean pada waktu tertentu.

“Adanya peningkatan aktivitas masyarakat juga menjadi faktor peningkatan aktivitas di SPBU dan menyebabkan antrean,” ujarnya.

Bonni juga menyoroti pengaruh informasi antrean panjang di sejumlah daerah lain, termasuk Bali. Informasi tersebut dinilai berpotensi mendorong sebagian masyarakat mengantisipasi kondisi serupa dengan membeli BBM melebihi kebutuhan biasanya.

Karena itu, masyarakat diimbau menyikapi informasi mengenai antrean BBM secara bijak dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Pola pembelian yang proporsional dinilai penting agar pelayanan di SPBU tetap kondusif dan distribusi BBM dapat dimanfaatkan secara wajar oleh seluruh pengguna.

Pemerintah Kabupaten Lumajang, lanjut Bonni, terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memantau kondisi penyaluran BBM di wilayah setempat.