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Satu dari Dua Nelayan Hilang di Pacitan Ditemukan, Tim SAR Terus Mencari Korban Kedua

Sabtu, 17 Oktober 2026 – 12:37 WIB
Satu dari Dua Nelayan Hilang di Pacitan Ditemukan, Tim SAR Terus Mencari Korban Kedua - JPNN.com Jatim
Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap nelayan yang hilang di perairan Pantai Watu Murep, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Jumat (16/10/2026). Operasi pencarian memasuki hari keempat dengan penyisiran laut dan pemantauan dari tebing setelah satu dari dua nelayan yang dilaporkan hilang ditemukan meninggal dunia. ANTARA/HO - Basarnas Pos SAR Trenggalek

jatim.jpnn.com, TRENGGALEK - Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian terhadap seorang nelayan yang hilang di perairan Pantai Watu Murep, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Operasi pencarian memasuki hari keempat pada Jumat setelah satu dari dua nelayan yang dilaporkan hilang ditemukan meninggal dunia.

Dantim Basarnas Trenggalek Muhammad Jazuli Prasetyo mengatakan korban yang masih dicari bernama Budi, 65, warga Dusun Godeg, Kecamatan Tulakan. Budi dilaporkan hilang sejak Senin (12/10).

“Tim SAR gabungan terus mengoptimalkan pencarian, tetapi tetap mempertimbangkan kondisi cuaca. Keselamatan personel tetap menjadi prioritas,” kata Jazuli.

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Menurut dia, pencarian dilakukan melalui penyisiran laut dan pemantauan dari tebing di sekitar pantai. Namun, gelombang tinggi dan angin kencang menjadi kendala bagi petugas di lapangan.

Sesuai rencana operasi, tim membagi personel ke dalam tiga kelompok untuk menyisir wilayah laut seluas sekitar 10,95 mil laut persegi. Pencarian dilakukan dengan mengerahkan tiga set perahu karet.

Petugas juga memantau kawasan pantai dari tebing serta menyebarkan informasi kepada nelayan setempat guna memperluas jangkauan pencarian.

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Dalam operasi tersebut, tim menerima informasi penemuan jenazah seorang nelayan yang mengapung sekitar satu mil laut dari lokasi kejadian. Jenazah ditemukan oleh nelayan yang sedang melaut.

Setelah dilakukan identifikasi, jenazah tersebut diketahui bernama Mislan, 68, yang merupakan satu dari dua nelayan yang dilaporkan hilang.

Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian nelayan hilang di perairan Pantai Watu Murep, Pacitan. Satu korban ditemukan meninggal dunia.
Sumber Antara
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TAGS   Nelayan hilang pencarian nelayan pantai watu murep SAR Trenggalek

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