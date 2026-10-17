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Warung Remang-remang Masih Ditemukan di Kenjeran, Jual Miras Hingga Ganggu Ketertiban

Sabtu, 17 Oktober 2026 – 13:08 WIB
Warung Remang-remang Masih Ditemukan di Kenjeran, Jual Miras Hingga Ganggu Ketertiban - JPNN.com Jatim
Ilustrasi - Petugas membawa minuman keras yang disita dari warung remang-remang di Kota Surabaya. ANTARA/HO-Pemkot Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya terus mengintensifkan operasi penertiban warung remang-remang yang terindikasi melanggar peraturan daerah (perda). Salah satu kawasan yang menjadi perhatian petugas berada di wilayah Kenjeran, Surabaya Utara.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irna Pawanti mengatakan keberadaan warung remang-remang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Petugas pun terus melakukan pengawasan untuk memastikan aktivitas usaha tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

“Di wilayah-wilayah tertentu masih ada warung remang-remang. Contohnya di wilayah utara, di daerah Batu-Batu, Kenjeran, masih ada warung remang-remang,” kata Irna di Surabaya, Jumat (16/10).

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Menurut dia, penentuan warung remang-remang yang menjadi sasaran penertiban tidak hanya didasarkan pada kondisi pencahayaan tempat usaha. Petugas juga memperhatikan indikasi pelanggaran, termasuk peredaran minuman keras (miras) dan aktivitas yang mengganggu ketenteraman masyarakat.

“Yang membuat dia (warung) ilegal adalah apabila ada peredaran minuman keras,” ujarnya.

Irna menegaskan Pemerintah Kota Surabaya tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjalankan usaha warung selama tidak melanggar aturan. Warung yang hanya menjual kopi dan tidak mengganggu ketertiban umum tetap diperbolehkan beroperasi.

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“Ini harus diketahui oleh pemilik warung. Selama warung hanya menjual kopi, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta tidak melakukan aktivitas yang melanggar perda, silakan saja membuka warung,” tuturnya.

Karena itu, warung remang-remang yang terindikasi melanggar ketentuan tetap menjadi sasaran operasi penertiban Satpol PP Surabaya.

Satpol PP Surabaya mengintensifkan penertiban warung remang-remang, terutama yang terindikasi menjual miras atau mengganggu ketertiban umum.
Sumber Antara
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TAGS   warung remang-remang Satpol PP Surabaya miras ilegal gangguan kamtibmas

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