PDIP Buka Potensi Pendapatan Alternatif Saat Cuaca Buruk di Pantai Teluk Asmara Malang

jatim.jpnn.com, MALANG - Nelayan di pesisir Jawa Timur kerap mengalami kesulitan mencari ikan saat cuaca tak bisa diprediksi. Namun, mereka kini bisa memanfaatkan sejumlah hal untuk menambal kekurangan.

PDI Perjuangan (PDIP) mulai menggagas peluang di warga pesisir tersebut melalui gerakan Merawat Bumi Pertiwi. Mereka mengawalinya saat datang di Pantai Teluk Asmara, Malang.

Kegiatan itu dihadiri Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Penanggulangan Bencana Tri Rismaharini, dan Anggota DPR RI Andreas Edi Susetyo.

Anggota DPR RI Andreas Edi Susetyo mengatakan program tersebut mengusung tiga pilar, yakni dengan tajuk Healthy Mangrove, Stronger Community, dan Blue Carbon Future.

“Konservasi, baik hutan maupun mangrove, mempunyai nilai manfaat ekonomi,” kata Andreas ketika mengunjungi Pantai Teluk Asmara, Jumat (16/11).

Menurutnya, warga bisa mengolah sampah, memanfaatkan sisa kayu, mengembangkan usaha mikro, dan memahami peluang perdagangan karbon, untuk mengubah limbah menjadi produk.

Selain itu, masyarakat pesisir bisa belajar mengolah hasil laut agar mempunyai nilai jual tinggi. Hal tersebut bisa menjadi alternatif sumber pendapatan ketika terjadi cuaca buruk.

“Kalau nelayan tidak bisa melaut, salah satu sumber pendapatan bisa berasal dari bagaimana ibu-ibu mengembangkan hasil laut tersebut,” ujarnya.