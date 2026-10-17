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PDIP Buka Potensi Pendapatan Alternatif Saat Cuaca Buruk di Pantai Teluk Asmara Malang

Sabtu, 17 Oktober 2026 – 12:07 WIB
PDIP Buka Potensi Pendapatan Alternatif Saat Cuaca Buruk di Pantai Teluk Asmara Malang - JPNN.com Jatim
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Anggota DPR RI Andreas Edi Susetyo, dan Ketua DPP PDIP Bidang Penanggulangan Bencana Tri Rismaharini, di Pantai Teluk Asmara Malang, Jumat (16/10). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Nelayan di pesisir Jawa Timur kerap mengalami kesulitan mencari ikan saat cuaca tak bisa diprediksi. Namun, mereka kini bisa memanfaatkan sejumlah hal untuk menambal kekurangan.

PDI Perjuangan (PDIP) mulai menggagas peluang di warga pesisir tersebut melalui gerakan Merawat Bumi Pertiwi. Mereka mengawalinya saat datang di Pantai Teluk Asmara, Malang.

Kegiatan itu dihadiri Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Penanggulangan Bencana Tri Rismaharini, dan Anggota DPR RI Andreas Edi Susetyo.

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Anggota DPR RI Andreas Edi Susetyo mengatakan program tersebut mengusung tiga pilar, yakni dengan tajuk Healthy Mangrove, Stronger Community, dan Blue Carbon Future.

“Konservasi, baik hutan maupun mangrove, mempunyai nilai manfaat ekonomi,” kata Andreas ketika mengunjungi Pantai Teluk Asmara, Jumat (16/11).

Menurutnya, warga bisa mengolah sampah, memanfaatkan sisa kayu, mengembangkan usaha mikro, dan memahami peluang perdagangan karbon, untuk mengubah limbah menjadi produk.

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Selain itu, masyarakat pesisir bisa belajar mengolah hasil laut agar mempunyai nilai jual tinggi. Hal tersebut bisa menjadi alternatif sumber pendapatan ketika terjadi cuaca buruk.

“Kalau nelayan tidak bisa melaut, salah satu sumber pendapatan bisa berasal dari bagaimana ibu-ibu mengembangkan hasil laut tersebut,” ujarnya.

PDIP lihat potensi pendapatan alternatif bagi nelayan saat cuaca buruk di Pantai Teluk Asmara Malang
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TAGS   Jatim PDIP mangrove pantai teluk asmara malang

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