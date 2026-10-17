Bupati Probolinggo Beri Peringatan Keras Seusai Tragedi Karhutla Bromo Menelan 4 Korban Jiwa

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Bupati Probolinggo Mohammad Haris memperingatkan masyarakat agar tidak membakar lahan untuk membuka maupun membersihkan area pertanian. Peringatan itu disampaikan setelah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Bromo menewaskan empat orang pada Kamis (15/10).

Haris menegaskan, pembakaran lahan berpotensi memicu kebakaran yang meluas dan mengancam keselamatan manusia. Dia meminta masyarakat tidak mengambil jalan pintas untuk menghemat biaya pembersihan lahan.

“Tindakan tersebut dapat memicu kebakaran yang meluas dan membahayakan keselamatan manusia. Jangan pernah membakar kawasan atau lahan pertanian hanya untuk meminimalisir biaya pembersihan lahan,” kata Haris dalam keterangannya, Jumat (16/10).

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Menurut dia, kebakaran dapat merambat hingga ke permukiman dan menimbulkan korban jiwa. Masyarakat juga diminta tidak berupaya memadamkan api tanpa peralatan dan perlengkapan keselamatan yang memadai.

Karhutla yang menewaskan empat orang itu terjadi di Pusung Lingker Utara, sebelah timur Bukit Mentigen, Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura. Para korban dilaporkan terjebak kobaran api saat berupaya melakukan pemadaman secara manual.

Bupati Haris mendatangi lokasi kejadian dan mengawal proses evakuasi korban hingga RSUD Tongas. Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk mendukung penanganan pascakejadian.

Haris menyebut tragedi tersebut menjadi perhatian serius karena kebakaran hutan di kawasan Bromo kini menelan korban jiwa.

“Tragedi tersebut menjadi perhatian serius karena kebakaran hutan di kawasan Bromo yang sebelumnya kerap terjadi kini merenggut korban jiwa. Selama ini, kebakaran hutan di Bromo meskipun sering terjadi, belum pernah menelan korban jiwa, namun kini ada korban jiwa dan itu bukan masalah sepele,” ujarnya.