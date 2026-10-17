Umsura Buka Pelatihan Caregiver ke Jepang, 19 Peserta Ditargetkan Berangkat November

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) melalui Migrant Center mulai menggelar pelatihan caregiver bagi calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di Jepang. Sebanyak 19 peserta mengikuti program perdana tersebut dengan target keberangkatan pada November 2026.

Pelatihan digelar di Gedung At Taawun Lantai 22 Umsura, Jumat (16/10). Para peserta menjalani pelatihan intensif selama 16 hari dengan total 160 jam pelajaran. Seluruh peserta telah memiliki kemampuan bahasa Jepang level N4.

Program tersebut terlaksana melalui kerja sama dengan dua Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), yakni Sahabat Jepang Indonesia Group dan Azka Duta Semesta.

Kepala BP3MI Jawa Timur Tyas Puji Rahadi menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, penguasaan bahasa asing, dan pemahaman budaya kerja bagi calon pekerja migran Indonesia. Dia juga mengingatkan agar proses penempatan dilakukan melalui prosedur resmi dan aman.

Penyiapan tenaga kerja terampil untuk pasar internasional tersebut sejalan dengan semangat program SMK Go Global, yang mendorong lulusan pendidikan vokasi memiliki daya saing di tingkat global.

Wakil Rektor II Umsura Dr Endah Hendarwati menyambut baik pelaksanaan pelatihan caregiver perdana yang diinisiasi Migrant Center Umsura. Menurut dia, persiapan program telah dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyusunan kurikulum hingga penyediaan fasilitas pembelajaran.

“Kami menyambut baik terselenggaranya pelatihan caregiver perdana ini. Tim Migrant Center sudah menyiapkan berbagai kebutuhan secara menyeluruh, mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana pendukung, hingga ruang kelas dan laboratorium yang representatif dan lengkap untuk seluruh peserta,” ujar Endah tertulis, Jumat (16/10).

Dia berharap kesiapan kurikulum dan fasilitas tersebut dapat mendukung pembelajaran berbasis kompetensi sehingga peserta memiliki bekal yang memadai sebelum memasuki dunia kerja di Jepang.