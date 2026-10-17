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Kawasaki Modenas Brusky 125 Hadir di Jatim, Ada Test Ride Berhadiah Hingga Promo Menarik

Sabtu, 17 Oktober 2026 – 09:34 WIB
Kawasaki Modenas Brusky 125 Hadir di Jatim, Ada Test Ride Berhadiah Hingga Promo Menarik - JPNN.com Jatim
Kawasani Modenas Brusky yang diperkenalkan di dealer PT Surapita Unitrans, Jalan Raya Jemursari, Surabaya, Jumat (16/10). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dealer resmi jaringan pemasaran PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI), PT Surapita Unitrans menghadirkan test ride berhadiah motor keluaran terbaru Modenas Brusky 125.

Area Sales PT Surapita Unitrans Henny Elliawati mengatakan sepeda motor Kawasaki Modenas Brusky 125 baru diperkenalkan Surabaya dan menyusul kota di Jawa Timur lainnya.

“Hari ini juga bertepatan test ride di Pare, Kediri, lanjut ke Tulungagung, baru ke Madiun,” kata Henny di dealer Kawasaki, PT Surapita Unitrans, Jalan Raya Jemursari, Surabaya, Jumat (16/10).

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Secara rinci, perkenalan skuter matik (skutik) 125 cc dengan test ride di dealer Jawa Timur itu dibuka di Surabaya. Lalu ke wilayah plat AG, yakni Kediri, Blitar, Tulungagung, Nganjuk, Trenggalek.

Dilanjut ke kawasan plat AE, yaitu Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan. Kemudian, plat N, Kota Malang, Kabupaten Malang, Batu, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang.

Terakhir, road show skutik terbaru tersebut akan ditutup wilayah di plat S, yaitu Tuban, Bojonegoro, Babat, Lamongan.

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Henny menyebut konsumen bisa mendapatkan Modenas Brusky 125 itu dengan uang muka Rp2,7 juta, angsuran Rp1 jutaan, selama periode promo sampai, Jumat (20/11)

“Serta program gratis tiga kali cicilan sesuai ketentuan yang berlaku, kami berharap penawaran ini bisa menjadi pilihan menarik bagi masyarakat,” ujarnya.

Kawasaki Modenas Brusky 125 mulai hadir di Jatim, mengadakan test ride berhadiah sepeda motor sampai promo pembelian
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TAGS   surabaya Jatim Kawasaki modenas brusky 125 berita otomotif

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